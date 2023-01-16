Застрелили выступавшую против талибов женщину-политика

В Кабуле в собственном доме убита бывшая депутат афганского парламента Мурсал Набизада. Она была застрелена неизвестными, погиб также её телохранитель, сообщает Радио Свобода.

Набизада была парламентарием с 2019 по август 2021 года, когда к власти в Афганистане пришло движение "Талибан". Она одна из немногих женщин-политиков, не покинувших страну после смены власти. Ей было 32 года.

Экс-депутат открыто высказывалась против законов, введённых талибами. Она критиковала запрет на образование для женщин и девочек и другие нарушения гражданских прав.