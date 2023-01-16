Украина и Россия готовят масштабный обмен пленными

Украина и Россия работают над масштабным обменом пленными, планируется обменять около одной тысячи человек, заявил омбудсмен Турции Шереф Малкоч, который организовал встречу омбудсменов двух стран, сообщает CNN Turk.

Согласно информации, во время переговоров, организованных Институтом омбудсмена Турции, был согласован трехэтапный план, при этом Украина предоставила список из 800 человек, Россия – из 200.

«Я присутствовал на встрече, на которой украинский омбудсмен передал российской стороне список из 800 фамилий. В свою очередь российский омбудсмен дала список из 200 фамилий», - цитирует омбудсмена CNN Turk.

Шереф Малкоч предложил Украине и РФ открыть «гуманитарный коридор» для обмена ранеными мирными жителями, солдатами, пожилыми, детьми и женщинами.