Президент Украины Владимир Зеленский пережил за последний год более 12 попыток покушения. Об этом рассказал журналист Крис Уиппл в своей книге о президенте США Джо Байдене, пишет Independent.

Как отмечает издание, Уиппл утверждает, что в период перед вторжением России в Украину в Киев с тайным визитом прибыл Уильям Бернс. В книге говорится, что президент США Джо Байден поручил Бернсу рассказать Зеленскому "точные детали заговоров россиян".

"Это сразу же привлекло внимание Зеленского, он был ошеломлен и потрясен этой новостью", - приводит Independent цитату из книги.

В издании добавили, что всего с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения. "Эти сведения были настолько подробными, что помогли силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения на его жизнь со стороны России", - пишет Уиппл.