В Давосе открылся Всемирный экономический форум

Официальное открытие 53-го заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ) состоялось в понедельник, 16 января, в швейцарском Давосе.

На открытии ВЭФ выступил его основатель, Клаус Шваб, подчеркнувший значимость форума как площадки, объединяющей все заинтересованные стороны. Во время своей речи он выразил надежду, что участники форума сумеют найти пути решения существующих кризисов.

Форум завершится 20 января, его девиз в этом году – «Сотрудничество в условиях раздробленного мира». Всего, по подсчетам организаторов, на мероприятии соберется рекордное число участников – более 2,7 тысячи человек.