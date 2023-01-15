Германия призвала создать спецтрибунал для властей России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к созданию «спецтрибунала для расследования преступлений, совершенных в ходе российской агрессии против Украины». Deutsche Welle сообщает, что Бербок сказала об этом, выступая в Академии международного права в Гааге, где также работает Международный уголовный суд.

"Это может стать такой суд, который опирается на украинский уголовный кодекс", - сказала Бербок, добавив, что он может быть дополнен "международными элементами" и размещен за пределами Украины, создан при "финансовой поддержке партнеров", укомплектован "прокурорами и судьями из разных стран, чтобы обеспечить его беспристрастность и легитимность".

Германский МИД указал, что новый спецтрибунал в Гааге должен стать "дополнением к Международному уголовному суду в случаях, когда тот не может действовать из-за пробела в правовых нормах".

По словам немецкого министра, речь идет об установлении "справедливости по отношению к жертвам, без которой невозможен мир", "людям в Буче, Харькове и Мариуполе, жертвам изнасилований, похищений и убийств"