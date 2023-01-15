Американец сорвал джек-пот в $1,35 миллиардов

Проданный на автозаправочной станции в американском штате Мэн лотерейный билет принес его владельцу джек-пот в размере 1,348 миллиарда долларов. Это второй по величине выигрыш в истории проведения лотереи Mega Millions на территории США. Об этом пишет The New York Times.

Американец, чья личность пока не называется, угадал шесть выигрышных цифр, которые были определены в пятницу 13 января.

«Его билет оказался единственным, который совпал со всеми шестью цифрами, разыгрывавшимися в пятницу вечером – белые шары 30, 43, 45, 46 и 61 плюс золотой мегабол 14», - говорится в сообщении лотереи.

При этом специалисты оценивали шансы на победу в лотерее как один к 302,6 миллиона. При желании победителя получить весь выигрыш сразу наличными ему достанутся 723,5 млн долларов до уплаты налогов. В другом случае сумма будет выплачиваться порционно в течение трех десятилетий.