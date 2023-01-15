Россия требовала газопроводы Казахстана и Узбекистана

По их словам, вначале Москва предлагала поставлять свой газ в реверсном порядке через Казахстан по трубопроводу «Средняя Азия – Центр». «Основным условием российской стороны была передача газотранспортной системы Узбекистана на владение компании «Газпром» по рыночной стоимости. Аналогичные требования были выдвинуты Национальной компании «Казакгаз», которая не согласилась на такие условия», - отмечает издание.

Россия пыталась заполучить газотранспортные системы Казахстана и Узбекистана, пишет «Газета.uz» со ссылкой на ряд источников.

Источники утверждают, что Россия также требовала «уступить права по экспорту газа в Китай», то есть «Газпром» должен был стать стороной соглашения вместо узбекистанской компании «УзГазТрейд».

Страны договорились провести дополнительные встречи для оценки технической возможности поставок газа. Однако собеседники считают ее маловероятной, поскольку масштаб необходимых работ требует значительных объемов финансирования.

С предложением создать «газовый союз» выступил президент РФ Владимир Путин. Идея заключалась в том, чтобы нарастить поставки российского газа в Китай – через территорию центральноазиатских стран. Однако предложение не поддержали ни Астана, ни Ташкент.