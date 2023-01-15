Бывший командир «Вагнера» рассказал о казнях пленных украинцев

Бывший командир одного из подразделений ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев, запросивший политического убежища в Норвегии, рассказал об убийствах пленных украинцев. Он утверждает, что военнопленные интересуют ЧВК только как источники информации, а после допросов их казнят. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Медведева, у ЧВК есть специальный отряд, который занимается казнями как провинившихся наёмников, так и украинцев. В частности, ему известно об убийстве четырёх украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен под Бахмутом. По его утверждению, все четверо были после допроса застрелены у поселка Клиновое в Донецкой области.

Евгений Пригожин в ответ на запрос норвежской газеты Aftenposten заявил, что у Медведева гражданство Норвегии и он входил в состав «норвежского батальона ЧВК под названием «Нидхёгг» (имя дракона из скандинавской мифологии, информация о гражданстве не подтверждается никакими открытыми источниками – ред.). Пригожин утверждает, что Медведев должен быть привлечён к ответственности за жестокое обращение с пленными и находится в розыске службы безопасности ЧВК.

Андрей Медведев заключил контракт с ЧВК «Вагнера» в июле 2022 года, но через несколько месяцев уволился, по его словам, из-за несогласия с «бессмысленной войной и беспределом командования». 13 января он пересёк границу в Мурманской области и запросил политического убежища в Норвегии.