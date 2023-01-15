Зеленский: Россия пытается перехватить инициативу

Россия готовит новую попытку перехватить инициативу на войне против Украины, характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонных поставках, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в понедельник, 16 января.

"То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении – все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия – всех участников коалиции защиты Украины и свободы. И ускорять принятие решений", - цитируют украинские СМИ президента.

Хорошим примером таких решений Зеленский назвал объявление Велибританией о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи.

По словам Зеленского, вопросы оборонного взаимодействия с партнерами и ситуация на фронте обсуждались на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего.

"...Отдельно и подробно рассмотрели ситуацию в Донецком направлении. Соледар, Бахмут и другие города, против которых Россия сосредоточила свои последние наиболее подготовленные силы. Также была рассмотрена ситуация на южных направлениях фронта. Видим, что готовит Россия...", - добавил он.