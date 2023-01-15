Болтон: Путин повышает ставки

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает реалистичной возможность нового наступления российских войск на Киев или на западные регионы, чтобы помешать поставкам Украине военной помощи от стран Запада. Он также подчеркнул, что Путин повышает ставки, поэтому украинцам следует готовиться к тяжелым временам.

В интервью украинскому телеведущему Владимиру Остапчуку для программы Spotlight Ukraine на телеканале «Эспрессо» Болтон отметил, что новое наступление России с севера может произойти по двум причинам.

«Во-первых, Путин и Кремль пытаются сосредоточиться на политике и дипломатии, чтобы расколоть западный альянс. Я думаю, они осознают, что их военные результаты были плохими, а украинские наоборот, поэтому Путин теперь надеется выиграть дипломатическим путем то, что он не может выиграть на поле боя, раскалывая НАТО, как я уже сказал», – пояснил Болтон.

Экс-советник также упомянул замену командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«Во-вторых, я бы сказал это всем украинцам, относительно недавнего решения Путина назначить Валерия Герасимова своим новым полевым командиром в этой войне – ...это означает, что здесь впереди очень тяжелые времена... Путин повышает ставки, он выдвигает все свои фишки в центр стола, он не сможет свалить ответственность за провал в Украине ни на кого другого, сейчас его режим на грани, и он дает понять, что не поддерживает никакого урегулирования. На данный момент здесь нет условий для урегулирования путем переговоров», – подчеркнул Болтон.