Турция не продаст оружия России, Ирану, Беларуси, Армении… Ирфан Кая Ульгер комментирует для haqqin.az
Турция врывается в группу мировых экспортеров оружия. В 2022 году объем экспорта турецкого оружия превысил 4 миллиарда долларов, что почти на 36 процентов больше, чем годом раньше. При этом 98 процентов экспорта составила продажа ставшего уже легендарным БПЛА Bayraktar.
Как сообщил в беседе с haqqin.az турецкий политолог Ирфан Кая Ульгер, у военно-промышленного комплекса Анкары есть потенциал для наращивания в геометрической прогрессии объемов производства боевых дронов и другого оружия.
«Развитие турецкого ВПК началось после операции вооруженных сил Турции в Кипре 1974 году, - считает Ульгер. – До этого все оружие для турецкой армии закупалось в США и странах Европы. После операции на Кипре, западные страны обвинили Анкару в агрессии и ввели эмбарго на поставки оружия, создав тем самым базу для возникновения и развития национальной военной промышленности Турции. Именно в тот период были созданы такие компании-флагманы, как ASELSAN, ROKETSAN и другие.
По мнению политолога, ключевым моментом развития турецкого ВПК стало применение беспилотников Bayraktar во Второй карабахской войне.
«С одной стороны, Анкара оказала мощную поддержку братскому Азербайджану, а с другой, испытала в боевых условиях и продемонстрировала всему миру собственную военную технологию, - говорит Ульгер. – До недавнего времени Турция испытывала определенные трудности с закупкой дронов, стоящих на вооружении блока НАТО.
Анкаре эти беспилотники либо поставляли с множеством предусловий, либо не поставляли вообще. Теперь же картина резко изменилась, и Турция стала одним из ведущих в мире поставщиков боевых и разведывательных дронов. Основные покупатели Bayraktar – это страны Балканского полуострова, Судан, Ливия и другие».
По словам политолога, успех турецких БПЛА на мировом оружейном рынке сыграл роль катализатора в развитие других сфер ВПК Турецкой Республики.
«К примеру, - рассказывает политолог, - в рамках проекта MILGEM был создан новый боевой корвет TCG Istanbul, компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ создала национальный истребитель пятого поколения, компания Nurol Makina успешно продает на европейском и азиатском рынках бронетранспортер Ejder Yalçın…»
Ирфан Кая Ульгер подчеркнул, что за последние годы Турции удалось значительно повысить престиж своего военно-промышленного комплекса, что положительно отразилось и на внешнеполитическом имидже страны.
«Что же касается экспорта оружия, то Турция ведет в этой сфере абсолютно независимую политику, - утверждает Ульгер. – У Турции нормальные отношения с Россией, хотя Анкара не признает оккупацию Крыма и поставляет боевые дроны армии Украины. При этому Турция остается важной частью Североатлантического договора, из чего однозначно вытекает, что Анкара ни при каких обстоятельствах не станет продавать оружие странам, угрожающим безопасности НАТО. Прежде всего это касается продажи оружия государствам-членам ОДКБ – России, Беларуси, Армении, а также странам, которые в той или иной степени могут представлять опасность для членов Североатлантического альянса. И, конечно же, Ирану».