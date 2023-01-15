Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 01:52

Турция врывается в группу мировых экспортеров оружия. В 2022 году объем экспорта турецкого оружия превысил 4 миллиарда долларов, что почти на 36 процентов больше, чем годом раньше. При этом 98 процентов экспорта составила продажа ставшего уже легендарным БПЛА Bayraktar. Как сообщил в беседе с haqqin.az турецкий политолог Ирфан Кая Ульгер, у военно-промышленного комплекса Анкары есть потенциал для наращивания в геометрической прогрессии объемов производства боевых дронов и другого оружия.

«Развитие турецкого ВПК началось после операции вооруженных сил Турции в Кипре 1974 году, - считает Ульгер. – До этого все оружие для турецкой армии закупалось в США и странах Европы. После операции на Кипре, западные страны обвинили Анкару в агрессии и ввели эмбарго на поставки оружия, создав тем самым базу для возникновения и развития национальной военной промышленности Турции. Именно в тот период были созданы такие компании-флагманы, как ASELSAN, ROKETSAN и другие. По мнению политолога, ключевым моментом развития турецкого ВПК стало применение беспилотников Bayraktar во Второй карабахской войне. «С одной стороны, Анкара оказала мощную поддержку братскому Азербайджану, а с другой, испытала в боевых условиях и продемонстрировала всему миру собственную военную технологию, - говорит Ульгер. – До недавнего времени Турция испытывала определенные трудности с закупкой дронов, стоящих на вооружении блока НАТО.