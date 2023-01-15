Гиркин резко высказался в адрес Медведева

Медведев выразил недовольство совместным заявлением Кисиды и президента США Джо Байдена, в котором говорится, что Токио и Вашингтон воспримут «любое применение Россией ядерного оружия в Украине» как «ничем не оправданный враждебный акт против всего человечества». Он назвал премьер-министра Японии «вассалом» и «обслуживающим персоналом» США, а также призвал его совершить ритуальное самоубийство сэппуку, более известное в мире как харакири.

Гиркин указал, что ему надоели «непреходящие клоунские заявления» Медведева. Он не знает, «совершит ли Кисида ритуальное самоубийство (думаю – нет), но я, лично, предпочел бы, чтобы наш бывший президент/премьер Дмитрий Анатольевич подавился собственным языком».

Попытки Медведева выступать в роли Жириновского Гиркин считает неуместными и неудачными, «войны проходят, а оскорбления такого рода – остаются в национальной (и личной) памяти».