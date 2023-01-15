Джейхун Наджафов, собкор 02:14

Haqqin.az провел опрос среди ведущих киносетей Азербайджана, чтобы определить наиболее кассовые фильмы, вышедшие на экраны страны в 2022 году. Отметим, что до пандемии больше всего зрителей собирали картины студии Bozbash Pictures типа Qız qaçırma, Ağ tük, Leninin başı и пр. Любопытно, что в «топе» кассовых сборов того периода не было ни одного голливудского или европейского фильма. Как выяснилось, по итогам за прошлый год больше всего зрителей в киноцентре Низами собрала турецкая мелодрама Bergen о непростом жизненном и сценическом пути известной турецкой певицы Бельгин Сарылмышер, которую в 90-е называли «королевой арабеск».

На втором и третьем местах два азербайджанские фильмы – Zəhər tulluğu и Beşbetər. В шести кинотеатрах сети Park Cinema также лидирует лента «Bergen, на втором месте – «Аватар 2: Путь воды», на третьем - анимационный диснеевский фильм «Миньоны: Грювитация». Кассовые сборы в девяти кинотеатрах сети Cinema Plus, возглавил голливудский боевик «Быстрее пули» с Брэдом Питтом в главной роли. Мировая премьера этого фильма состоялась в июля 2022 года в Париже, в мировом прокате «Быстрее пули» уже собрал 211 миллионов долларов.

На втором месте фильм-фэнтези «Черный Адам», совместное производство США, Канады, Новой Зеландии и Венгрии, на третьем – «Аватар 2: Путь воды». Отметим, что премьера фильма «Аватар 2» состоялась в конце 2022 года, однако его зрительский успех был настолько высоким, что фильм вышел в число лидеров кассовых сборов. Для сравнения, в мировом рейтинге 2022 года наиболее кассовыми были фильмы «Аватар 2: Путь воды» (1 миллиард 750 миллионов долларов), «Лучший стрелок: Маверик» (1 миллиард 489 миллионов) и «Мир Юрского периода: Доминион» (956 миллионов долларов). Как сказал в беседе с haqqin.az советский и азербайджанский кинорежиссер и сценарист, народный артист Азербайджана Рамиз Фаталиев, популярность «Аватара» связана, прежде всего, с состоянием всеобщей апатии, царящей в мире.

«Пандемия, войны, стихийные бедствия, социальные проблемы вынуждают людей уходить в некую фантастическую реальность, - считает кинорежиссер. – Они уходят от стрессов, ежедневных забот и нереализованных надежд в какой-то придуманный, сказочный мир. Было время, когда рекорды кассовых сборов били реалистичные фильмы, раскрывавшие глубины не преобразованной и придуманной жизни, а реалии общества, самые его больные темы. Как оказалось, времена «Ночей Кабирии» и «Генералов песчаных карьеров» канули в Лету. Нынешний зритель, независимо от его достатка и благополучия, не хочет углубляться в проблемы и, наверное, уже не способен получать удовольствие от правды, предпочитая погружаться в вымышленный мир Аватара. Вообще, феномен этого фильма связан с тем, что он абсолютно уникален. «Аватар» – это не классическое фэнтези, не приключение и не сказка, а совершенно новый жанр кино». «Популярность фильма «Bergen» в Азербайджане – следствие очередного творческого рывка турецкого кино, - сказал в беседе с haqqin.az известный азербайджанский кинокритик Айдын Кязимзаде. – В 80-90-е годы прошлого века наш зритель смотрел довольно слабые с художественной точки зрения турецкие фильмы. Это было связано с тем, что тогда для азербайджанского зрителя оно было в новинку. Но сейчас братская страна снимает очень качественные и высокопрофессиональные с технической точки зрения фильмы.