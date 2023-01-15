Арестович извинился за скандальное заявление

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что совершил ошибку, говоря о том, что ракету, которая упала на многоэтажку в Днепре, якобы сбили украинские силы ПВО, и извинился. Об этом он рассказал в эфире совместной программы с правозащитником Марком Фейгиным. Его цитируют украинские СМИ.

"Это серьезная ошибка, и с этим ничего не сделаешь, она такая, как есть", - сказал Арестович.

При этом он сказал, что совершенная ошибка не соразмерна волне критики в его адрес, и добавил, что никаких юридических последствий его заявление не вызвало.

Арестович считает, что обширная реакция является следствием работы "бот-сетей", которые, по его мнению, связаны с Виктором Медведчуком, Петром Порошенко и Россией. Он извинился перед родственниками и близкими погибших в трагедии, жителями Днепра, а также перед украинцами, которых его слова задели лично.

В субботу, 14 января, Алексей Арестович заявил о том, что многоэтажный дом в Днепре мог пострадать от ракеты, которую сбили силы ПВО Украины. В Воздушных силах ВСУ в свою очередь сообщили, что в дом в Днепре попала ракета типа Х-22, запущенная из района Курской области, у украинских защитников нет техники, способной сбивать подобные снаряды. Мэр Днепра Борис Филатов призвал Службу безопасности Украины и контрразведку обратить внимание на высказывания Арестовича.