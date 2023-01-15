Об интересе Ирана к этим боевым самолетам еще в сентябре минувшего года заявлял командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди. А 24 декабря израильский телеканал i24news, ссылаясь на источники в разведке, сообщил о грядущей поставке Ирану эскадрильи российских истребителей. Речь шла о самолетах, которые первоначально предназначались Египту, но тот проявлял нерешительность в сделке, опасаясь попасть под санкции. Израильтяне будто бы даже зафиксировали тренировки иранских пилотов на этих самолетах. В египетский контракт входило 24 Су-35.

Информационное агентство Tasnim сослалось на слова члена комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Шахрияра Хейдари: «Мы направили России заказы на системы обороны, ракеты и вертолеты, и большая часть этих вооружений скоро поступит в страну». В числе заказанного, по его утверждению, числятся и истребители Су-35.

Тогда же указывалось, что Россия намерена направить Ирану также средства ПВО, а по встречной договоренности получить дополнительные дроны-камикадзе Shahed-136, доведя общее число закупленных БПЛА до двух тысяч.

В декабре же с информацией о резко усилившемся военно-техническом сотрудничестве выступил также американский телеканал NBC, который также предполагал передачу Ирану российских истребителей.

Су-35 – продукт глубокой модернизации Су-27, многоцелевой истребитель, стоящий на вооружении российской армии с 2012 года. Кроме России он имеется в военно-воздушных силах Китая, получившего по контракту 24 машины. То, что такое же количество окажется и у Ирана, уже само по себе сенсация и крайне неприятная новость для, в первую очередь, Израиля, как и сообщение об укреплении ПВО Ирана российскими системами.

Безусловно, не может не возникнуть вопрос технического обслуживания самолетов, намного опережающих все те летные образцы, которые имеются на вооружении иранских ВВС: построенные в 70-е годы F-14, доставшиеся от шахского режима, да МиГ-29 и Су-35, перегнанные из Ираке во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Способен ли Иран на такой качественный скачок своей боевой авиации, откровенно говоря, сомнительно, однако события последнего года, вынудившие, например, ту же Россию полагаться на поставки БПЛА из Ирана, указывают на то, что с некоторых пор в этой сфере можно ожидать любые сюрпризы. Тем важнее, чтобы те, кто внимательно наблюдает за происходящим, были к ним готовы.