Как Азербайджан собрал столько валюты и золота? наш комментарий

Мамед Эфендиев, отдел экономики

За 10 месяцев прошлого года мировые золотовалютные резервы сократились на рекордные 11,3%, или 1,6 трлн долларов, снизившись до минимума с мая 2020 года. Свежих данных нет, но если учесть, что еще за пару месяцев до этого данный показатель незначительно превышал 1 трлн долларов, то смело можно было бы предположить, что по итогам прошлого года сокращение приблизится к 2 трлн долларов.

Мировые золотовалютные резервы снизились на 1,6 трлн долларов

Резервы начали сокращаться уже с начала года, однако с приходом весны отрицательная динамика стала устойчивой, а антирекорд был достигнут в сентябре – 335,3 млрд долларов. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2015 году, когда в еврозоне разгорелся долговой кризис.

Правда, уже в ноябре прошлого года международные резервы после восьми месяцев снижения перешли к росту, увеличившись сразу на 2,9%, или на 357 млрд долларов. Последний раз они выросли в феврале 2022 года, однако лишь на 46,3 млрд долларов. При этом ноябрьское увеличение стало самым крупным с августа 2021 года, когда международные активы подскочили сразу на 591,2 млрд долларов. В результате снижение резервов с начала года замедлилось до 1,2 трлн долларов против 1,6 трлн долларов по итогам октября. На конец ноября мировые центробанки накопили 12,8 трлн долларов. Но и этот ноябрьский рост, и возможное увеличение резервов в декабре могут лишь поспособствовать замедлению процесса уменьшения резервов, а выправить общую ситуацию, связанную с накоплением резервов в целом, они едва ли смогут.

Как легко заметить, мировые золотовалютные резервы сокращались лишь в годы глобальных кризисов, что легко объяснимо. При этом самым глубоким для мира оказался кризис прошлого года. Даже обычно стабильный Национальный банк Швейцарии понес рекордный убыток из-за повышения курса валюты в 2022 году. Дефицит федерального резерва по итогам прошедших 12 месяцев составил 132 млрд франков. Это самая большая потеря за 115-летнюю историю центробанка данной страны.

В прошлом году Швейцарский банк потерял больше всего за 115 лет своей истории

Дошло до того, что в этом году руководство Национального банка Швейцарии намерено отказаться от денежных выплат в связи с негативными финансовыми результатами в прошлом году.

И как-то слишком неожиданно прозвучало на таком мрачном фоне заявление Центробанка Азербайджана о том, что его валютные резервы достигли 9 млрд долларов. А это на 27,1% больше, чем в 2021 году! Причем это не случайный скачок, а результат устойчивого роста, который уверенно продолжается из месяца в месяц. И это даже без учета средств, аккумулированных Госнефтефондом! В целом же стратегические валютные резервы Азербайджана за 11 месяцев прошлого года увеличились на 12,3%, или на 6,5 млрд долларов, достигнув 59,8 млрд долларов.

Многие эксперты справедливо считают, что, по мере того как валюта США росла по сравнению с другими резервными валютами (такими, скажем, как евро и иена), достигнув своего двадцатилетнего максимума, резервы, состоящие из этих валют, снизились в цене по сравнению с долларом. Чтобы защитить свои валюты в столь сложной ситуации, подавляющее большинство центральных банков увидели выход из сложившегося положения в валютной интервенции. Результаты этих действий, направленных на защиту валют, оказали значительное влияние на сокращение мировых резервов.

Почему же приумножаются золотовалютные резервы Азербайджана?

Правда, Центробанк Азербайджана тоже осуществляет интервенции на валютном рынке, чтобы снизить внешнее давление и удержать стабильный курс маната. Тем не менее, в отличие от многих стран, потерявших стратегические резервы, приток валюты в нашем государстве так велик, что позволяет осуществлять интервенции безболезненно, одновременно наращивая свои валютные резервы, а не истощая их. Но подобных Азербайджану стран в мире совсем немного.

Даже в ноябре центральные банки 20 стран зафиксировали уменьшение международных активов. Наибольшее снижение произошло в Эстонии (-9,4%), Пакистане (-6%) и Бангладеш (-5,6%). В денежном выражении наиболее сильное падение наблюдалось в Бангладеш (-2 млрд долларов), Бельгии (-914 млн долларов) и Пакистане (-771 млн долларов). В то же время значительно выросли резервы у Новой Зеландии (+50%), Панамы (+29%), Сальвадора (+10,8%). В топ-10 также вошли Украина, Турция, Киргизия, Сербия, Польша и Северная Македония.

Наметившийся перелом, думается, позволит странам мира в скором времени вновь перейти к наращиванию валютных запасов. К тому же в денежном выражении сильнее всего за ноябрь нарастили резервы такие страны с мощными экономиками, как Китай (+74,5 млрд долларов), Япония (+31,7 млрд долларов), Швейцария (+22,6 млрд долларов), Россия (+20,1 млрд долларов) и Индия (+19,1 млрд долларов). Если подобные темпы наращивания валютных запасов сохранятся на протяжении еще 2-3 месяцев, то можно будет говорить о тенденции мировых золотовалютных резервов к росту. Но этот рост непременно скажется и на Азербайджане, который по своим стратегическим резервам и в этой ситуации окажется впереди многих стран мира.