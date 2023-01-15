Как Азербайджан собрал столько валюты и золота? наш комментарий
За 10 месяцев прошлого года мировые золотовалютные резервы сократились на рекордные 11,3%, или 1,6 трлн долларов, снизившись до минимума с мая 2020 года. Свежих данных нет, но если учесть, что еще за пару месяцев до этого данный показатель незначительно превышал 1 трлн долларов, то смело можно было бы предположить, что по итогам прошлого года сокращение приблизится к 2 трлн долларов.
Резервы начали сокращаться уже с начала года, однако с приходом весны отрицательная динамика стала устойчивой, а антирекорд был достигнут в сентябре – 335,3 млрд долларов. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2015 году, когда в еврозоне разгорелся долговой кризис.
Правда, уже в ноябре прошлого года международные резервы после восьми месяцев снижения перешли к росту, увеличившись сразу на 2,9%, или на 357 млрд долларов. Последний раз они выросли в феврале 2022 года, однако лишь на 46,3 млрд долларов. При этом ноябрьское увеличение стало самым крупным с августа 2021 года, когда международные активы подскочили сразу на 591,2 млрд долларов. В результате снижение резервов с начала года замедлилось до 1,2 трлн долларов против 1,6 трлн долларов по итогам октября. На конец ноября мировые центробанки накопили 12,8 трлн долларов. Но и этот ноябрьский рост, и возможное увеличение резервов в декабре могут лишь поспособствовать замедлению процесса уменьшения резервов, а выправить общую ситуацию, связанную с накоплением резервов в целом, они едва ли смогут.
Как легко заметить, мировые золотовалютные резервы сокращались лишь в годы глобальных кризисов, что легко объяснимо. При этом самым глубоким для мира оказался кризис прошлого года. Даже обычно стабильный Национальный банк Швейцарии понес рекордный убыток из-за повышения курса валюты в 2022 году. Дефицит федерального резерва по итогам прошедших 12 месяцев составил 132 млрд франков. Это самая большая потеря за 115-летнюю историю центробанка данной страны.
Дошло до того, что в этом году руководство Национального банка Швейцарии намерено отказаться от денежных выплат в связи с негативными финансовыми результатами в прошлом году.
И как-то слишком неожиданно прозвучало на таком мрачном фоне заявление Центробанка Азербайджана о том, что его валютные резервы достигли 9 млрд долларов. А это на 27,1% больше, чем в 2021 году! Причем это не случайный скачок, а результат устойчивого роста, который уверенно продолжается из месяца в месяц. И это даже без учета средств, аккумулированных Госнефтефондом! В целом же стратегические валютные резервы Азербайджана за 11 месяцев прошлого года увеличились на 12,3%, или на 6,5 млрд долларов, достигнув 59,8 млрд долларов.
Многие эксперты справедливо считают, что, по мере того как валюта США росла по сравнению с другими резервными валютами (такими, скажем, как евро и иена), достигнув своего двадцатилетнего максимума, резервы, состоящие из этих валют, снизились в цене по сравнению с долларом. Чтобы защитить свои валюты в столь сложной ситуации, подавляющее большинство центральных банков увидели выход из сложившегося положения в валютной интервенции. Результаты этих действий, направленных на защиту валют, оказали значительное влияние на сокращение мировых резервов.
Правда, Центробанк Азербайджана тоже осуществляет интервенции на валютном рынке, чтобы снизить внешнее давление и удержать стабильный курс маната. Тем не менее, в отличие от многих стран, потерявших стратегические резервы, приток валюты в нашем государстве так велик, что позволяет осуществлять интервенции безболезненно, одновременно наращивая свои валютные резервы, а не истощая их. Но подобных Азербайджану стран в мире совсем немного.
Даже в ноябре центральные банки 20 стран зафиксировали уменьшение международных активов. Наибольшее снижение произошло в Эстонии (-9,4%), Пакистане (-6%) и Бангладеш (-5,6%). В денежном выражении наиболее сильное падение наблюдалось в Бангладеш (-2 млрд долларов), Бельгии (-914 млн долларов) и Пакистане (-771 млн долларов). В то же время значительно выросли резервы у Новой Зеландии (+50%), Панамы (+29%), Сальвадора (+10,8%). В топ-10 также вошли Украина, Турция, Киргизия, Сербия, Польша и Северная Македония.
Наметившийся перелом, думается, позволит странам мира в скором времени вновь перейти к наращиванию валютных запасов. К тому же в денежном выражении сильнее всего за ноябрь нарастили резервы такие страны с мощными экономиками, как Китай (+74,5 млрд долларов), Япония (+31,7 млрд долларов), Швейцария (+22,6 млрд долларов), Россия (+20,1 млрд долларов) и Индия (+19,1 млрд долларов). Если подобные темпы наращивания валютных запасов сохранятся на протяжении еще 2-3 месяцев, то можно будет говорить о тенденции мировых золотовалютных резервов к росту. Но этот рост непременно скажется и на Азербайджане, который по своим стратегическим резервам и в этой ситуации окажется впереди многих стран мира.