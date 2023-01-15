В Британии ждут нового наступления России после назначения Герасимова

Назначение командующим российскими войсками в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова означает возврат к российскому наступлению, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит сайт британского правительства.

"То, что Герасимов лично принял на себя полевое командование, безусловно, показательно. Это видимая верхушка айсберга фракционности в российском командовании. Путин, по-видимому, настроен оптимистично, и поскольку почтение Герасимова к президенту ни у кого не вызывает сомнений, теперь можно ожидать возврата тенденции к российскому наступлению – независимо от того, сколько человеческих жизней оно потребует", - считает Уоллес.

Он подчеркнул, что в 2023 году международное сообщество не устало от помощи Украине и не раскололось, как на то рассчитывал Путин, даже наоборот, Запад ускоряет свои усилия.

В понедельник, 16 января, Уоллес объявил о предоставлении Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета военной помощи: туда войдут танки Challenger 2, гаубицы, бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog.