В Европе обвалились цены на газ

В ходе торгов в понедельник, 16 января, газовые фьючерсы с поставкой в феврале с крупнейшего хаба в Европе TTF подешевели более чем на 15%. Стоимость топлива рухнула почти до $600 за тысячу кубометров — минимум с начала декабря 2021 года, когда Россия была крупнейшим поставщиком топлива в Европу, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Позже котировки поднялись до $620 за тысячу кубометров.