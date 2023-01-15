Высшие чиновники США прилетели на переговоры с Зеленским

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол находятся в Киеве для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

«Замгоссекретаря Шерман, заместитель советника президента по нацбезопасности Йон Файнер и замминистра Хол отправились в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, членами Офиса президента и высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы подтвердить поддержку США», - заявили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что Шерман и другие члены делегации уже провели переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгаем и главой Минобороны Алексеем Резниковым.