Болеющий Михалков пригрозил Евросоюзу и похвалил Путина

В письме Михалков перечислил свои награды, в том числе американский «Оскар» и Гран-при фестиваля в Каннах. По его словам, это подчеркивает, что он «не политик, не чиновник и не государственный служащий», а «русский художник и представитель древнего русского рода».

Он подверг критике власти ЕС за то, что они, «считающие себя цивилизованным демократическим обществом», объявили санкции человеку, который выражает личное мнение «в своей стране, у себя на родине».

По словам режиссера, уже 11 лет на канале «Россия-24» он ведет передачу «Бесогон» и за все эти годы «ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов, которые ставил».

«Не ведая, что говорите, вы объявляете меня пропагандистом Кремля. Но для справки, если вам это интересно: я не получаю ни от канала, ни от государства ни одной копейки и делаю передачу за свой счет», - заявил Михалков.

В своем письме Михалков заявил о «проснувшемся нацизме» в Украине, приближении НАТО «вплотную к границам» России и обвинил европейских лидеров в «предательстве минских соглашений», «циничной лжи» и «насаждении русофобии». Кроме того, он оправдал аннексию Крыма, заявив, что иначе «после фашистского переворота» 2014 года в нем «произошла бы кровавая баня».

Западным лидерам Михалков пообещал трибунал от стран третьего мира, «которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто». В конце письма он также подчеркнул, что президент Владимир Путин – это единственный из мировых лидеров, вставший на пути «разрушительного цунами лицемерия».

Moscow Times отмечает, что из-за санкций Евросоюза Михалков мог лишиться виллы с винодельней в итальянской Тоскане. Имение La Madonna стоимостью 4 млн евро расположено на окраине средневекового городка вблизи коммуны Масса-Мариттима. Итальянские земли Михалкова занимают 11 га. Кроме того, его родственники владеют элитной недвижимостью в испанской Андалусии и Торревьехе, а также двумя отелями в Карловых Варах в Чехии.

Отметим, что несколько дней назад у Михалкова выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию и поместили в специализированную ковидную больницу. В понедельник, 16 января, стало известно, что самочувствие 77-летнего режиссера улучшилось благодаря лечению, температура и давление нормализовались.