Российские военные погибли в Белгородской области
Пятеро военнослужащих погибли при обстреле Шебекино в Белгородской области, сообщают российские СМИ.
Во время вчерашнего обстрела со стороны Украины был нанесен удар по позициям российских военных.
В результате произошло попадание в административное здание, погибло пять солдат срочной службы (всем около 20 лет).
Также ранения получили еще двое военных, они с осколочными ранениями доставлены в больницу Белгорода.
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