Российские военные погибли в Белгородской области

Пятеро военнослужащих погибли при обстреле Шебекино в Белгородской области, сообщают российские СМИ.

Во время вчерашнего обстрела со стороны Украины был нанесен удар по позициям российских военных.

В результате произошло попадание в административное здание, погибло пять солдат срочной службы (всем около 20 лет).

Также ранения получили еще двое военных, они с осколочными ранениями доставлены в больницу Белгорода.