Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения «специальной военной операции» (так российские власти называют войну в Украине), утверждает ведомство.

На командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова и командующих объединениями и соединениями.

Министерство также опубликовало видео, на котором Шойгу проводит совещание и вручает награды. Звука на нем практически нет, документы на столе, а также должности и имена докладывавших Шойгу военных заблюрены.

Сообщается, что на видео попал генерал-лейтенант Евгений Никифоров, которого западная разведка называла новым командующим группировкой войск «Запад» в Украине.

Минобороны несколько раз отчитывалось о визитах Шойгу, как сообщалось, в зону боевых действий. 18 декабря министерство опубликовало видео, на котором Шойгу показали облетающим позиции военных на вертолете. Однако, как позже установили активисты, на самом деле Шойгу был в оккупированном Крыму, на расстоянии около 80 километров от линии фронта.