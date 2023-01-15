Удар по многоэтажному жилому дому в Днепре 14 января был скорее всего осуществлен сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой воздушного базирования большой дальности Х-22 «Буря» (по классификации НАТО – AS-4 Kitchen), которая обладает низкой точностью при использовании против наземных целей.

Об этом сообщается в отчете оборонной разведки, опубликованной в Twitter Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

«14 января 2023 года Россия возобновила дальние ракетные удары по украинской инфраструктуре впервые, примерно за 15 дней, запустив десятки ракет. Как и в случае предыдущих восьми волн ударов с 11 октября 2022 года, Россия в первую очередь нанесла удар по украинской электросети. Большая противокорабельная ракета AS-4 Kitchen, запущенная со среднего бомбардировщика Ту-22М3 Backfire, с высокой долей вероятности поразила жилой дом в Днепре, в результате чего погибло не менее 40 человек», - говорится в сообщении.

В связи с этим, подчеркивают в британской разведке, заявления российской стороны, что в ударе виновата украинская ракета противовоздушной обороны, являются безосновательными.

«Россия ложно предположила, что виновата украинская ракета ПВО. Kitchen, как известно, неточна при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских районах», - отмечают в оборонном ведомстве.