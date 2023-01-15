Названы запасы драгметаллов на освобожденных территориях

Обнародованы запасы месторождений золота, серебра и меди на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, об этом на брифинге для СМИ сказал председатель правления Геологоразведочного агентства Азербайджана Али Алиев.

Он сообщил, что запасы золоторудного месторождения «Сейюдлю» составляли 112,5 тонн:

«Также на месторождении «Вежнали» было 6,5 т золота, 10,75 т серебра, почти 4 тыс. т меди, на месторождении «Демирли» - 457 тыс. т меди, а на месторождении «Гызылбулаг» - 13,7 тыс. т золота. Однако сегодня было бы некорректно говорить о конкретных цифрах по объемам, эксплуатированным оккупационным режимом. Эти цифры в настоящее время находятся на стадии подсчета. Соответствующими государственными структурами подготовлено обращение в международные организации по поводу эксплуатации».