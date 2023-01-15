Турция предложила Венгрии свои РСЗО

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил о готовности обсудить с Венгрией поставку ей реактивных систем залпового огня (РСЗО) в качестве альтернативы американской HIMARS.

Эту тему подняли на заседании двусторонней комиссии стран по экономическому сотрудничеству. В мероприятии участвовал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Я не знаю, будет ли Венгрия делать шаги по закупке HIMARS, но скажу следующее: в Турции мы производим альтернативные системы. Если возникнет соответствующая потребность, то мы готовы предоставить необходимую поддержку в этом контексте», - сказал турецкий министр.

Сийярто в ответ заявил, что при обсуждении закупок вооружения для своей армии Венгрия сначала обращается к союзникам по НАТО, среди членов которого есть и Турция.

Он уточнил, что пока венгерские власти оценивают ряд предложений по закупке РСЗО, но подробностей не привел.