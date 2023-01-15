Население Китая сократилось впервые за 60 лет

Население Китая сократилось в 2022 году впервые за шесть десятилетий - это исторический сдвиг, который может предвещать начало длительного периода снижения численности граждан КНР с серьезными последствиями для экономики страны, а также для всего мира.

Число жителей Поднебесной к концу 2022 года снизилось на 850 тыс. - до 1 млрд 411 тыс. 750, следует из данных Бюро национальной статистики.

Такой масштаб сокращения населения стал самым резким с 1961 года, когда в Китае свирепствовал так называемый Великий голод. Претендентом на звание самой большой по количеству населения страны на земном шаре становится Индия.

Эксперты ООН предполагают, что численность жителей КНР к 2050 году сократится на 109 млн, и эта оценка более чем в три раза превосходит их предыдущий прогноз, данный в 2019 году.