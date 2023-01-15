Население Китая сократилось впервые за 60 лет
Население Китая сократилось в 2022 году впервые за шесть десятилетий - это исторический сдвиг, который может предвещать начало длительного периода снижения численности граждан КНР с серьезными последствиями для экономики страны, а также для всего мира.
Число жителей Поднебесной к концу 2022 года снизилось на 850 тыс. - до 1 млрд 411 тыс. 750, следует из данных Бюро национальной статистики.
Такой масштаб сокращения населения стал самым резким с 1961 года, когда в Китае свирепствовал так называемый Великий голод. Претендентом на звание самой большой по количеству населения страны на земном шаре становится Индия.
Эксперты ООН предполагают, что численность жителей КНР к 2050 году сократится на 109 млн, и эта оценка более чем в три раза превосходит их предыдущий прогноз, данный в 2019 году.
Уровень рождаемости в Китае в прошлом году упал до 6,77 на 1 тыс. человек, самого низкого показателя за всю историю страны, с 7,52 на 1 тыс. человек в 2021 году.
Число женщин детородного возраста, который правительство КНР определяет как 25-35 лет, сократилось примерно на 4 млн, сказал глава статистического бюро Кан И.
Тем временем уровень смертности достиг пика с 1974 года и составил 7,37 смерти на 1 тыс. человек по сравнению с 7,18 в 2021 году.
Одними из основных факторов, вызвавших демографический спад в КНР, считаются действовавшая в Китае с 1980 по 2015 годы государственная политика «одна семья - один ребенок», а также стремительный рост стоимости образования. В силу этих причин многие китайцы часто не решаются заводить больше одного ребенка или же вовсе предпочитают оставаться бездетными.