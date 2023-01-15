Акция протеста, организованная азербайджанскими экоактивистами на дороге Лачин – Ханкенди, проходящей через территорию города Шуша, продолжается 37-й день.

Протестующие говорят «нет» незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений полезных ископаемых армянскими сепаратистами, требуют немедленно прекратить эту деятельность.

Утром активисты исполнили государственный гимн, песни в патриотическом духе.

Цель акции остается неизменной. Активисты держат в руках плакаты и скандируют лозунги на русском и английском языках: «Стоп расхищению наших ресурсов!», «Защитим природу, осудим эксплуатацию!», «У природы нет нации!», «Азербайджанский народ защитит свое богатство!», «Азербайджан не дремлет, защищает свое богатство!», «Наше богатство неделимо и не может быть отдано никому!», «Азербайджан един, защищает свое богатство!», «Стоп экоцид!». Решимость протестующих так же непоколебима, как и их требования.

Во время акции соблюдаются правила безопасности, инцидентов не наблюдается.

Дорога, где проводится акция, открыта для перевозки гуманитарных грузов и снабжения, а также для передвижения гражданских транспортных средств.