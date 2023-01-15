Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев и другие должностные лица Министерства обороны посетили N-скую воинскую часть, сообщили в военном ведомстве.

В воинской части с наибольшим числом новобранцев были проверены процесс приема личного состава, участие новобранцев в курсах по предварительной базовой подготовке и всестороннее обеспечение.

Затем руководящий состав министерства посетил воинскую часть коммандос и другие воинские части, расположенные на границе с Арменией, понаблюдал за интенсивной горной подготовкой личного состава.

Встретившись с коммандос, проходящими подготовку в высокогорной, труднопроходимой местности, генерал-полковник К.Велиев поручил в ходе практических занятий военнослужащих уделить основное внимание методам и тактике ведения боя.



Велиев дал указания соответствующим должностным лицам о повышении уровня профессиональной подготовки военнослужащих, интенсивности и качества учений и занятий.