Председатель правления Геологоразведочного агентства Али Алиев обнародовал на брифинге иностранные компании, незаконно эксплуатировавшие азербайджанские месторождения в период оккупации территорий Азербайджана.

По его словам, в списке компаний значатся:

- канадские Sterlite Gold и First Dynesty Mines;

- швейцарские Base Metals и Vallex Group;

- российская Geopro Mayninq Gold Company;

- американская Global Gold;

- индийская Vedanta Resources;

- армянская Armenian Copper Programme (совладельцы - предприниматели из Швеции и Лихтенштейна).

«Азербайджанская сторона уже подготовила обращение в международные организации в связи с незаконной деятельностью данных компаний», - отметил Алиев.