Компании, незаконно эксплуатировавшие месторождения в Азербайджане список
Председатель правления Геологоразведочного агентства Али Алиев обнародовал на брифинге иностранные компании, незаконно эксплуатировавшие азербайджанские месторождения в период оккупации территорий Азербайджана.
По его словам, в списке компаний значатся:
- канадские Sterlite Gold и First Dynesty Mines;
- швейцарские Base Metals и Vallex Group;
- российская Geopro Mayninq Gold Company;
- американская Global Gold;
- индийская Vedanta Resources;
- армянская Armenian Copper Programme (совладельцы - предприниматели из Швеции и Лихтенштейна).
«Азербайджанская сторона уже подготовила обращение в международные организации в связи с незаконной деятельностью данных компаний», - отметил Алиев.