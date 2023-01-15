Маска будут судить

Американский миллиардер Илон Маск предстанет перед судом в рамках разбирательства по делу о мошенничестве с ценными бумагами из-за его сообщений в Twitter о намерении сделать производителя электромобилей Tesla Inc непубличной компанией, пишет газета The Wall Street Journal.

В августе 2018 года Маск написал в Twitter, что собирается выкупить акции Tesla по цене $420 за бумагу, отметив, что «финансирование обеспечено».

Один из инвесторов Tesla Глен Литтлтон подал в суд на Маска, компанию и членов ее Совета директоров на тот период, утверждая, что сообщения Маска были ложными и стоили инвесторам несколько миллиардов долларов в связи с начавшимися после них скачками цен на акции, опционы и облигации Tesla.

Маск в судебных документах утверждает, что действительно рассматривал возможность сделать Tesla частной компанией и полагал, что заручился поддержкой саудовского суверенного фонда благосостояния. Сделка по покупке акций Tesla не состоялась.