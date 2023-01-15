Российские военкоры жалуются на нелепые запреты Герасимова

Смена командующего группировкой войск на войне с Украиной на главу Генштаба Валерия Герасимова быстро отразилась на российской армии, пишут в телеграм-каналах пропагандистские российские военные корреспонденты.

Командование фактически запретило использовать современную технику (телефоны и планшеты), что делает невозможным применение дронов для артиллерии и разведки.

Сообщается, что ряду подразделений также запретили использовать дроны для войны — их попросили не сбрасывать с них гранатометные выстрелы.

«Военкоры» также сообщают о запрете использования личных или подаренных полноприводных машин и требовании отдать их в Минобороны РФ.

Военнослужащие используют личные автомобили на полном приводе для того, чтобы подвозить снаряжение, боеприпасы и еду, пишет автор одного из пророссийских телеграм-каналов. «Тот, кто в Москве все эти приказы рисует, точно на нашей стороне?» - спрашивает он.

Одновременно с этим от военных РФ потребовали сбрить бороды, постоянно бриться и носить форму по уставу. «Фронтовиков начали напрягать бритьем бород, стрижкой и уставной формой, что в условиях передовой, мягко говоря, затруднительно соблюдать», - рассказывает автор другого канала.