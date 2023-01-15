Саакашвили переписал роскошные апартаменты на внебрачную дочь

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания с нотариального согласия своего сына переоформила дорогостоящую квартиру в центре Киева на Жасмин Ясько – дочь Саакашвили и депутата Верховной Рады Украины Лизы Ясько.

Информацию эксклюзивно распространяет телеканал «Имеди». По его информации, квартиры в центре Киева никогда не было в декларации Саакашвили.