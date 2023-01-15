Нарышкин о ситуации вокруг Украины

Заокеанские «хозяева» Киева не позволяют сдвинуть украинское «досье» с мертвой точки, заявил российским СМИ директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Он напомнил о событиях после переговоров Украины и России в Стамбуле, «когда были достигнуты определенные базовые договоренности».

«Из Вашингтона, из Лондона сказали киевским товарищам: «Нет, никаких мирных переговоров, никакого мира, мы вам несколько десятков миллиардов уже заплатили, вкладывали в вас, продолжим в вас вкладывать деньги, оружие, а ваша задача простая - идите воюйте», - указал директор СВР.