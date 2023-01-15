Иран отправит в Украину 150 боевиков «Хезболлы»

Иран планирует отправить в Украину 150 боевиков «Хезболлы» из Ливии, чтобы они управляли иранскими беспилотниками. Об этом сообщает издание Abu Ali Express.

Как утверждают в издании, в декабре 2022 года боевиков «Хезболлы» собирали в офицерском клубе в Димасе - это недалеко от границы с Ливаном - для обсуждения отправки бойцов. Иранские дроны-камикадзе используются разными вооруженными группировками, включая ливийскую «Хезболлу».

Конкретные сроки отправки наемников в Украину не называются.