В Днепре уже более 40 погибших

Тела 44 погибших извлечены из-под завалов разрушенного российским ракетным ударом многоэтажного дома в городе Днепр Днепропетровской области Украины, написал в Facebook мэр города Борис Филатов.

Ранее во вторник заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что под завалами дома найдено тело погибшего ребенка и число жертв достигло 41. Таким образом, в результате ракетного удара погибли четверо детей.

Травмированы 79 человек, среди них 16 детей.

В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 из них – в тяжелом состоянии.

В доме полностью разрушено 72 квартиры, повреждено 236, также уничтожено 25 автомобилей.