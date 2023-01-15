Необходимо ускорить реализацию совместных экономических проектов между Ираном и Россией и создать совместные институты для борьбы с санкциями стран Запада.

Об этом на встрече в Тегеране с помощником президента России, секретарем Госсовета Игорем Левитиным заявил генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщает агентство Fars.

По словам Шамхани, для этого следует также «активизировать международный потенциал» тех стран, против которых были введены западные рестрикции.

*** 14:27

Помощник президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин прибыл с визитом в Тегеран, сообщает агентство IRNA.

По его данным, Левитин встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Подробности не приводятся.