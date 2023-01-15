Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:38

В Армении бывшие члены организации «Сасна црер», сформировавшие движение «Национал-демократический полюс», в минувшее воскресенье во второй раз провели акцию возле 102-й российской военной базы. Они потребовали от российских военных, которых называли «оккупационными войсками», уйти из страны. Акция на этот раз прошла без происшествий и задержаний, хотя и не была санкционирована. «Национал-демократический полюс» заявляет, что подобные мероприятия будут продолжаться. Протесты против функционирования в Армении российской военной базы начались на фоне роста в стране антироссийских настроений. Основным стимулом послужила продолжающаяся уже 37-й день акция азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин - Ханкенди.

Самого Пашиняна и его команду, по всей видимости, действия радикалов не вполне устраивают. Власти Армении стараются дистанцироваться от последних, а «Национал-демократический полюс», в свою очередь, называет команду Пашиняна «пророссийской» и обвиняет премьер-министра в недостаточно жесткой позиции по отношению к Москве. Тем не менее бывшие боевики «Сасна црер» являются одним из инструментов, которые власти Армении время от времени используют против России. Неслучайно в ноябре прошлого года, когда Путин посетил Ереван для участия в саммите ОДКБ, именно члены «Национал-демократического полюса» вышли на улицы с плакатами «Путин – убийца!» и «ОДКБ, убирайся из Армении!» Позднее и сам Пашинян резко раскритиковал Россию и ОДКБ, а также отказался подписывать итоговую декларацию саммита. В целом ясно, что между Пашиняном и «Национал-демократическим полюсом» существует определенная координация. После первого протеста радикалов возле 102-й базы Пашинян на пресс-конференции назвал военное присутствие России в Армении угрозой для страны. Правда, премьер-министр попытался оправдать это заявление следующим образом: мол, Азербайджан старается сформировать на Западе мнение о том, что Армения готовится к новой военной агрессии совместно с российскими вооруженными силами. В Москве заявление Пашиняна назвали «абсурдным».

Так или иначе, но Пашинян все же дал понять, что его не устраивает военное присутствие России. Пророссийская оппозиция тут же обвинила его в том, что теперь отношения с Москвой стали еще хуже, что Пашинян пытается реализовать еще одну секретную миссию, которую он взял на себя, придя к власти, — вывести из страны российские войска. На днях после очередной акции радикалов в Гюмри депутат Гурген Арсенян – представитель правящей партии «Гражданский договор» – заявил журналистам, что российское военное присутствие в Армении «не вечно». Он отметил, что оно является результатом «цивилизационных воззрений первых лет создания государственности», однако не станет «барьером номер один против угроз». Также Арсенян подчеркнул, что Армения стремится к урегулированию отношений с соседями, и это необходимо ей для обеспечения своего дальнейшего развития. Поэтому российское военное присутствие как гарантия безопасности в определенный момент «станет неважным».