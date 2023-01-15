Российских военных выдворяют из Армении? о развитии ситуации
В Армении бывшие члены организации «Сасна црер», сформировавшие движение «Национал-демократический полюс», в минувшее воскресенье во второй раз провели акцию возле 102-й российской военной базы. Они потребовали от российских военных, которых называли «оккупационными войсками», уйти из страны. Акция на этот раз прошла без происшествий и задержаний, хотя и не была санкционирована. «Национал-демократический полюс» заявляет, что подобные мероприятия будут продолжаться.
Протесты против функционирования в Армении российской военной базы начались на фоне роста в стране антироссийских настроений. Основным стимулом послужила продолжающаяся уже 37-й день акция азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин - Ханкенди.
Самого Пашиняна и его команду, по всей видимости, действия радикалов не вполне устраивают. Власти Армении стараются дистанцироваться от последних, а «Национал-демократический полюс», в свою очередь, называет команду Пашиняна «пророссийской» и обвиняет премьер-министра в недостаточно жесткой позиции по отношению к Москве.
Тем не менее бывшие боевики «Сасна црер» являются одним из инструментов, которые власти Армении время от времени используют против России. Неслучайно в ноябре прошлого года, когда Путин посетил Ереван для участия в саммите ОДКБ, именно члены «Национал-демократического полюса» вышли на улицы с плакатами «Путин – убийца!» и «ОДКБ, убирайся из Армении!» Позднее и сам Пашинян резко раскритиковал Россию и ОДКБ, а также отказался подписывать итоговую декларацию саммита.
В целом ясно, что между Пашиняном и «Национал-демократическим полюсом» существует определенная координация. После первого протеста радикалов возле 102-й базы Пашинян на пресс-конференции назвал военное присутствие России в Армении угрозой для страны. Правда, премьер-министр попытался оправдать это заявление следующим образом: мол, Азербайджан старается сформировать на Западе мнение о том, что Армения готовится к новой военной агрессии совместно с российскими вооруженными силами. В Москве заявление Пашиняна назвали «абсурдным».
Так или иначе, но Пашинян все же дал понять, что его не устраивает военное присутствие России. Пророссийская оппозиция тут же обвинила его в том, что теперь отношения с Москвой стали еще хуже, что Пашинян пытается реализовать еще одну секретную миссию, которую он взял на себя, придя к власти, — вывести из страны российские войска.
На днях после очередной акции радикалов в Гюмри депутат Гурген Арсенян – представитель правящей партии «Гражданский договор» – заявил журналистам, что российское военное присутствие в Армении «не вечно». Он отметил, что оно является результатом «цивилизационных воззрений первых лет создания государственности», однако не станет «барьером номер один против угроз».
Также Арсенян подчеркнул, что Армения стремится к урегулированию отношений с соседями, и это необходимо ей для обеспечения своего дальнейшего развития. Поэтому российское военное присутствие как гарантия безопасности в определенный момент «станет неважным».
Как известно, в результате столкновений на границе с Азербайджаном Армения, наряду с ОДКБ, также просила поддержки у России в рамках обязательств двустороннего военного союза. Однако поддержки со стороны Москвы в Ереване так и не дождались, в результате чего у армянских властей стало формироваться мнение, что Россия — ненадежный союзник. Так стало считать большинство в Армении, позиции же пророссийских сил резко ослабли. Поэтому теперь команда Пашиняна, в том числе с помощью радикальных элементов, пытается поставить вопрос в следующей форме: если Россия - ненадежный союзник и не выполняет взятые на себя обязательства, то какова польза от действующей в Армении 102-й базы? И не является ли для Еревана нормализация отношений с соседями самой надежной гарантией безопасности?
Действительно, если Армения установит нормальные отношения с Турцией и достигнет мира с Азербайджаном, то необходимость военного присутствия России в этой стране может отпасть. Поэтому возникает вопрос: если Пашинян действительно видит в военном присутствии России угрозу для Армении, то почему же он медлит в плане достижения мира с Азербайджаном?