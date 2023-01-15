Российских военных выдворяют из Армении? о развитии ситуации

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

В Армении бывшие члены организации «Сасна црер», сформировавшие движение «Национал-демократический полюс», в минувшее воскресенье во второй раз провели акцию возле 102-й российской военной базы. Они потребовали от российских военных, которых называли «оккупационными войсками», уйти из страны. Акция на этот раз прошла без происшествий и задержаний, хотя и не была санкционирована. «Национал-демократический полюс» заявляет, что подобные мероприятия будут продолжаться.

Протесты против функционирования в Армении российской военной базы начались на фоне роста в стране антироссийских настроений. Основным стимулом послужила продолжающаяся уже 37-й день акция азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин - Ханкенди.

Армянские радикалы назвали российскую военную базу в Гюмри «оккупационной» и потребовали уйти из Армении

Самого Пашиняна и его команду, по всей видимости, действия радикалов не вполне устраивают. Власти Армении стараются дистанцироваться от последних, а «Национал-демократический полюс», в свою очередь, называет команду Пашиняна «пророссийской» и обвиняет премьер-министра в недостаточно жесткой позиции по отношению к Москве.

Тем не менее бывшие боевики «Сасна црер» являются одним из инструментов, которые власти Армении время от времени используют против России. Неслучайно в ноябре прошлого года, когда Путин посетил Ереван для участия в саммите ОДКБ, именно члены «Национал-демократического полюса» вышли на улицы с плакатами «Путин – убийца!» и «ОДКБ, убирайся из Армении!» Позднее и сам Пашинян резко раскритиковал Россию и ОДКБ, а также отказался подписывать итоговую декларацию саммита.

В целом ясно, что между Пашиняном и «Национал-демократическим полюсом» существует определенная координация. После первого протеста радикалов возле 102-й базы Пашинян на пресс-конференции назвал военное присутствие России в Армении угрозой для страны. Правда, премьер-министр попытался оправдать это заявление следующим образом: мол, Азербайджан старается сформировать на Западе мнение о том, что Армения готовится к новой военной агрессии совместно с российскими вооруженными силами. В Москве заявление Пашиняна назвали «абсурдным».

Пашиняна и его команду действия радикалов не вполне устраивают, однако бывшие боевики «Сасна црер» являются одним из инструментов, которые власти Армении время от времени используют против России

Так или иначе, но Пашинян все же дал понять, что его не устраивает военное присутствие России. Пророссийская оппозиция тут же обвинила его в том, что теперь отношения с Москвой стали еще хуже, что Пашинян пытается реализовать еще одну секретную миссию, которую он взял на себя, придя к власти, — вывести из страны российские войска.

На днях после очередной акции радикалов в Гюмри депутат Гурген Арсенян – представитель правящей партии «Гражданский договор» – заявил журналистам, что российское военное присутствие в Армении «не вечно». Он отметил, что оно является результатом «цивилизационных воззрений первых лет создания государственности», однако не станет «барьером номер один против угроз».

Также Арсенян подчеркнул, что Армения стремится к урегулированию отношений с соседями, и это необходимо ей для обеспечения своего дальнейшего развития. Поэтому российское военное присутствие как гарантия безопасности в определенный момент «станет неважным».

Депутат Гурген Арсенян, представитель правящего «Гражданского договора», считает, что российское военное присутствие в Армении «не вечно»

Как известно, в результате столкновений на границе с Азербайджаном Армения, наряду с ОДКБ, также просила поддержки у России в рамках обязательств двустороннего военного союза. Однако поддержки со стороны Москвы в Ереване так и не дождались, в результате чего у армянских властей стало формироваться мнение, что Россия — ненадежный союзник. Так стало считать большинство в Армении, позиции же пророссийских сил резко ослабли. Поэтому теперь команда Пашиняна, в том числе с помощью радикальных элементов, пытается поставить вопрос в следующей форме: если Россия - ненадежный союзник и не выполняет взятые на себя обязательства, то какова польза от действующей в Армении 102-й базы? И не является ли для Еревана нормализация отношений с соседями самой надежной гарантией безопасности?

Действительно, если Армения установит нормальные отношения с Турцией и достигнет мира с Азербайджаном, то необходимость военного присутствия России в этой стране может отпасть. Поэтому возникает вопрос: если Пашинян действительно видит в военном присутствии России угрозу для Армении, то почему же он медлит в плане достижения мира с Азербайджаном?