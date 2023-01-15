Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарного надзора МЧС продолжают реализацию совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.

Так, на территории села Мамедли в Апшеронском районе был выявлен факт проведения строительных работ без соответствующих разрешительных документов и с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В результате соответствующих мер, предпринятых сотрудниками министерства, незаконные строительные работы были предотвращены, а объект снесен.