Тамилла Алиева, собкор 15:35

Оценка возможностей международного сотрудничества в области продвижения азербайджанской кухни, а также вопросы, связанные с развитием гастротуризма, обсуждались 17 января на конференции на тему «Перспективы продвижения азербайджанской кулинарии», организованной Государственным агентством по туризму (ГАТ).

Выступивший на мероприятии председатель Госагентства Фуад Нагиев отметил, что развитие гастротуризма является одним из важных направлений туризма, и в последние годы проведена многопрофильная работа по продвижению Азербайджана как гастрономической дестинации. Он отметил, что развитие гастротуризма способствует популяризации в мире не только национальной кухни Азербайджана, но и его богатого материально-культурного наследия, исторических традиций и культуры.

Фуад Нагиев подчеркнул, что сотрудничество с международными организациями будет расширяться с целью донесения до мира богатых кулинарных традиций Азербайджана, усиления пропагандистской работы в этом направлении. Президент Всемирной ассоциации кулинарных организаций (Worldchefs) Томас Гуглер выразил удовлетворение результатами сотрудничества между ГАТ и Worldchefs и пожелал азербайджанским кулинарам успехов в профессиональной деятельности.

На мероприятии была представлена информация о работе Государственного агентства по туризму по сохранению образцов национальной кухни и продвижению Азербайджана как гастрономического направления. Также была представлена подробная информация о создании новой национальной команды поваров на основе международных стандартов, исследовании образцов азербайджанской национальной кухни, разработке туристических продуктов различной тематики и т.д.