В 2022 году инфляция в Азербайджане составила 13,9%.

Об этом говорится в сообщении Госкомитета по статистике Азербайджана.

Согласно статданным, инфляция по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям составила 19,5%, по непродовольственным товарам – 8,6%, услугам – 10,4%.

В декабре 2022 года в сравнении с ноябрем в стране зафиксирована инфляция на уровне 1%. Цены на товары продовольственного назначения, напитки и табак выросли на 1,7%, на непродовольственные товары – на 0,5%, услуги - на 0,4%.

При этом в сравнении с декабрем 2021 года инфляция составляет 14,4%. Продтовары подорожали на 19%, товары непродовольственного назначения – на 11,9%, услуги – на 10,2%.

За прошедший месяц по сравнению с ноябрем подорожали манная крупа, рис, макаронные изделия, печенье, курятина, свежая и замороженная рыба, молоко, сыр, творог, яйца, кукурузное масло, бананы, яблоки, груши, гранаты, грецкие орехи, фундук, огурцы, помидоры, тыква, картофель, репчатый лук, чеснок, морковь, свекла, сахар, конфеты, чай, лимонад, фруктовые соки, пиво.

Снизились цены на апельсины, мандарины, лимоны, хурму, киви, белокочанную капусту.