Заочная перепалка между генералом Кадыровым и «генералом бла-бла-бла»

15:48

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал интервью бывшего командующего сухопутными войсками РФ Владимира Болдырева. Последний заявил, что глава Чечни не имел права критиковать генерал-полковника Александра Лапина. В интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву, которое опубликовано в Telegram-канале Кадырова, глава Чечни заявил, что не критиковал генералов, а лишь констатировал факты: «Хочу сказать насчет Болдырева. Он бла-бла-бла. Историю почитайте. Приволжский, Уральский округ. Почему его перевели? Он не справился. Я сам генерал Росгвардии. Я знаю о спецоперациях, войсковых операциях лучше, чем другие генералы. Может, я термины не знаю. Но кто критикует, должен посмотреть опыт, стаж работы. Меня еще не выгнали, не уволили, а его сразу перевели. Кто из нас лучше — генерал-полковник бла-бла-бла или генерал-полковник Кадыров».

Кадыров вспомнил и события 2004 года, когда Болдырев командовал войсками Северо-Кавказского военного округа: «Чеченские боевики вместе с ингушскими во главе с Шамилем Басаевым зашли в Назрань и забрали все оружие. После этого как несостоявшегося командующего Владимира Болдырева понизили и перевели в другой штаб — Сухопутных войск России». Болдырев в разговоре с РБК прокомментировал высказывания Кадырова в свой адрес. В частности, он ответил на заявления о том, что был понижен в должности и переведен из Северо-Кавказского военного округа, потому что не справился со своими обязанностями. «Меня никто никуда не понижал. Я стал после командовать Северо-Кавказским округом, переведен был на равнозначную должность и командовал Приволжско-Уральским округом. Вот все, что я могу по этому поводу сказать. Почему-то он не вспомнил 2008 год и принуждение Грузии к миру, вот этот момент он почему-то упустил совсем», — сказал Болдырев.