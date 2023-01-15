Россияне не могут получать шенгенские визы на срок более года

Консульства европейских стран после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между РФ и Евросоюзом прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператоров.

«Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но самое неприятное - это короткий срок выдаваемых виз. Если раньше россияне получали визы на 2-3 года, а нередко и 5 лет, то сейчас многократную визу могут оформить максимум на полгода или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки», - отмечают туроператоры.