Путин: Оборонные предприятия России работают круглосуточно

Оборонные предприятия России работают в несколько смен, некоторые из них круглосуточно. Об этом 17 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Его заявления приводят российские СМИ.

По словам Путина, оборонно-промышленный комплекс России за последний год набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Он также поблагодарил всех работников оборонных предприятий «за напряженный, ответственный труд».