Нарышкин о встрече с главой ЦРУ

Он уточнил, что сроки возможной встречи могут быть определены российской и американской сторонами «по договоренности».

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин допустил возможность еще одной встречи с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом, сообщают российские СМИ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал диалог Нарышкина и Бернса полезным, но даты возможной встречи ему также неизвестны.

«Исключить встречу действительно нельзя и, разумеется, в таком диалоге есть польза. Но о точных датах мне неизвестно», - сказал Песков.

В последний раз главы СВР и ЦРУ встречались 14 ноября в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции, где обсудили вопросы ядерной безопасности.

Как уточнил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по итогам переговоров стороны договорились не применять ядерное оружие.