Пашинян провел совещание в Минобороны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян побывал в Министерстве обороны страны, где обсудил работу армянского военного ведомства за 2022 год.
Согласно сообщению армянских СМИ, на встрече присутствовали вице-премьеры Мгер Григорян и Тигран Хачатрян, руководитель Аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр обороны Сурен Папикян, начальник Генштаба Эдуард Асрян, министр финансов Ваге Ованнисян, высшие офицеры.
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