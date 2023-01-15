Пашинян провел совещание в Минобороны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян побывал в Министерстве обороны страны, где обсудил работу армянского военного ведомства за 2022 год.

Согласно сообщению армянских СМИ, на встрече присутствовали вице-премьеры Мгер Григорян и Тигран Хачатрян, руководитель Аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр обороны Сурен Папикян, начальник Генштаба Эдуард Асрян, министр финансов Ваге Ованнисян, высшие офицеры.