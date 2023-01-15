Еврокомиссия выплатила Украине первые €3 миллиарда

Еврокомиссия (ЕК) осуществила выплату Украине 3 млрд евро - первого транша макрофинансовой помощи общим объемом 18 млрд евро на 2023 год, говорится в пресс-релизе ЕК.

Последующие выплаты будут производить ежемесячно с марта в размере 1,5 млрд евро за раз.

В ЕК отметили, что с помощью этих средств Украина сможет продолжать выплачивать зарплаты, пенсии, поддерживать функционирование основных общественных учреждений, в том числе больниц, школ и жилья для переселенцев.

Помимо этого, помощь ЕС должна позволить Украине восстановить инфраструктуру и поддерживать макроэкономическую стабильность.