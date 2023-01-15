В Азербайджане повышена зарплата бюджетников

Установлены новые суммы почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Кроме того, другим постановлением премьер-министра в Азербайджане повышена зарплата работников сфер, финансируемых из госбюджета. Размер ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников, занятых в отраслях, финансируемых из госбюджета и оплачиваемых согласно единой тарифной таблице, будет определяться в соответствии с приложением к подписанному постановлению. Данное постановление действует с 1 января 2023 года.