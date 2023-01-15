Доллар укрепляется, золото дешевеет

Цены на золото снижаются вторую сессию во вторник на фоне роста доллара, в то время как инвесторы ждут конкретики от ФРС США относительно повышений процентной ставки, пишет Moscow Times.

Так, спотовая цена на золото днем во вторник снизилась на 0,57% - до $1.906,98 за тройскую унцию. Палладий торговался по $1.750,5 за унцию, серебро упало на 1,78% - до $23,96 за унцию. Цена на платину опустилась на 0,82% - до $1.053,72.

Аналитики предсказывали, что в этом году золото может достичь рекордного уровня выше $2 000, так как ФРС замедляет темпы повышения ставок и в конечном итоге остановит этот процесс.