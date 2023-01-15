Ким Чен Ын запил

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын злоупотребляет алкоголем из-за кризиса среднего возраста, пишет британское издание Mirror.

Источники издания утверждают, что глава северокорейского государства пьет алкогольные напитки каждый день и регулярно плачет. Ученый из Северной Кореи Чхве Джинвук рассказал, что Ким Чен Ын беспокоится за свое здоровье, так как скоро ему исполнится 40 лет. «Он очень одинок и находится под давлением», — заключил он.

Mirror пишет, что врачи и жена посоветовали северокорейскому лидеру чаще заниматься спортом, однако он игнорирует эти рекомендации. Отмечается, что у него избыточный вес и он заядлый курильщик.