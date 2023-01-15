МВФ о росте мировой экономики

Такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Темпы роста мировой экономики достигнут минимума в течение 2023 года, но вновь ускорятся в 2024 году.

«Я не вижу причин понижать прогноз, но в 2023 году рост существенно замедлится. По прогнозам МВФ, темп снизится на половину процентного пункта по сравнению с 2022 годом. Тем не менее хорошая новость в том, что в этом году мы достигнем минимума, после чего в 2024 году наконец увидим ускорение роста мировой экономики», - считает она.

Георгиева предупредила, что центробанкам необходимо быть осторожными и «не снимать ногу с тормоза раньше времени», так как инфляция «остается достаточно высокой».

С октября 2021 года МВФ трижды понижал прогноз глобального роста. Согласно последним данным, фонд ожидает, что глобальный ВВП вырастет на 2,7% в 2023 году.